Il 29 aprile, Amazon ha ridotto il prezzo del modello Hisense QLED da 43 pollici con risoluzione 4K, portandolo a 255 euro. La promozione mira a rendere più accessibili le Smart TV con tecnologia QLED del 2025. La versione da 43 pollici è ora disponibile a un prezzo inferiore rispetto a quello abituale, offrendo un’opzione più economica per chi desidera una TV di questa gamma.

? Cosa sapere Amazon abbassa il prezzo del modello Hisense QLED 43 pollici a 255 euro il 29 aprile.. La nuova offerta punta a democratizzare la tecnologia QLED 2025 nel mercato delle Smart TV.. Le nuove tariffe Amazon applicate alla gamma QLED 2025 di Hisense portano il modello da 43 pollici a un prezzo di 255 euro questo mercoledì 29 aprile 2026, segnando una svolta strategica per il produttore cinese nel settore della Smart TV economica. La mossa non si ferma al piccolo formato, ma coinvolge anche le versioni da 55 e 65 pollici, confermando la volontà del brand di consolidare la propria posizione nel mercato medio-basso attraverso sconti significativi su tecnologie avanzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hisense QLED 2025: il 43 pollici 4K scende a 255 euro su Amazon

Hisense 43E7Q Pro TV unboxing and demo

Notizie correlate

Leggi anche: Thomson 43? QLED: 4K, Google TV e Quantum Dot in casa

Il vostro TV è vecchio? Per voi arriva in offerta su Amazon il Televisore Haier QLED 4K da 65?, ma fai in fretta stanno finendoSe il vostro televisore ha qualche anno sulle spalle e non supporta le tecnologie più recenti, questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare un...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Hisense taglia i prezzi anche dei QLED: c'è un 43 a 255€, occhio anche ai 55 e 65 pollici; 43 pollici, QLED e modello 2025: come fa questo TV Hisense a costare meno di 300€?; Migliori TV 85 pollici: guida all’acquisto (aprile 2026); Hisense, lo smart TV a prezzo stracciato: sconto esagerato.

Due Smart TV Hisense 4K in offerta a 299€: 50'' QLED o LED tradizionale con 5 pollici in piùSu Amazon sono disponibili a 299€ due Smart TV Hisense 2025 apparentemente simili ma con differenze tecniche sostanziali: la 50E78Q è un pannello QLED da 50 pollici con oltre un miliardo di colori, HD ... hwupgrade.it

43 pollici, QLED e modello 2025: come fa questo TV Hisense a costare meno di 300€?Goditi la qualità visiva del QLED senza svuotare il portafoglio: scopri tutti i segreti di questo incredibile televisore Hisense in offerta speciale. tech.everyeye.it

Hisense TV 65" QLED 4K 65E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K Lo paghi 479,00€ Invece di 719,00€ Sconto del 33% https://www. - facebook.com facebook