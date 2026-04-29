HBO Max | i film e le serie tv più attese di Maggio 2026

Ad aprile, il catalogo di HBO Max si prepara ad accogliere nuove uscite, tra film e serie TV. Tra i titoli più attesi ci sono produzioni italiane e internazionali che arriveranno sulla piattaforma nel mese di maggio 2026. La lista comprende diverse novità che spaziano tra generi diversi, offrendo agli abbonati una vasta gamma di contenuti da scoprire. Le date di uscita di alcuni titoli sono state comunicate ufficialmente dalla piattaforma.

Il catalogo di Hbo Max, a Maggio, continua ad arricchirsi. Tra novità come la serie tv italiana In Utero, creata da Margaret Mazzantini, ma anche film tra cui il chiacchierato “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, sono previsti un po’ di titoli da non lasciarsi sfuggire. Di seguito, vi elenchiamo alcuni degli arrivi in piattaforma più attesi. Si comincia il 1° Maggio con il rilascio nel catalogo di “Cime Tempestose”.Riadattamento cinematografico dello storico romanzo di Emily Brontë, nel film, a ricoprire i ruoli dei protagonisti, troviamo Margot Robbie e Jacob Elordi. La storia segue la tormentata e ossessiva storia d’amore tra Cathy e Mr Heathcliff, tra travolgente passione, follia e desiderio.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - HBO Max: i film e le serie tv più attese di Maggio 2026 5 serie da aspettare per il 2026 Notizie correlate Leggi anche: Hbo Max: i film e le serie tv più attese di Aprile 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 30 film da guardare su HBO Max – Le novità di maggio 2026; I film HBO Max Original più ambiziosi di sempre; HBO Max – I titoli in arrivo a maggio 2026; Dwayne Johnson come non l’avete mai visto, ora su HBO Max con il film che ha sconvolto Venezia. 3 film bellissimi da vedere su HBO Max questa settimanaHBO Max propone tre film della settimana: un dramma romantico, un'avventura distopica e una commedia su seconde possibilità. cinema.everyeye.it I film HBO Max Original più ambiziosi di sempreCon questi film, HBO Max ha compiuto il definitivo salto nell'industria cinematografica dei cosiddetti 'blockbuster'. cinema.everyeye.it “Se Max lascerà Red Bull dopo l’addio di Gianpiero Lambiase Assolutamente no. Parliamo con lui ogni giorno, e conosce il Motorsport a tutto tondo. Vive per questo team. Conosce la maggior parte di questi ragazzi e capisce molto bene le dinamiche che po - facebook.com facebook Mourinho sul calcio italiano: "Andrei con la M&M: Malagò e Max" x.com