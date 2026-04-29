Grande Fratello Vip perché è stata cacciata | cos’è successo davvero

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, una concorrente è stata eliminata dal programma. La decisione è stata comunicata in diretta, suscitando sorpresa tra gli altri partecipanti e il pubblico a casa. La motivazione ufficiale dell’eliminazione non è stata resa nota durante la trasmissione. Nessun dettaglio sulle ragioni che hanno portato alla decisione è stato fornito dai responsabili del reality.

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un colpo di scena. La concorrente è stata eliminata. La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 28 aprile, si è conclusa con una nuova concorrente eliminata. Il clima nella Casa è sempre più teso e la finale è sempre più vicina. La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è sempre più forte. Le discussioni sono continue e le protagoniste femminili di questa edizione si stanno facendo sentire. L’attenzione di questa puntata si è concentrata anche sul 45esimo compleanno di Ilary Blasi, che ha ricevuto gli auguri di tutti i concorrenti, dopo che Cesara Buonamici ha annunciato la ricorrenza.🔗 Leggi su Novella2000.it

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