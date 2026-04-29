Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini choc sulla concorrente | Il malocchio…

Nel corso delle ultime settimane, il clima all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si è fatto sempre più teso, con discussioni e confronti che si sono intensificati. In questo scenario, un’affermazione particolare ha attirato l’attenzione: un’ex politica ha parlato di un presunto malocchio rivolto a una delle concorrenti. La frase ha suscitato reazioni tra i partecipanti e ha contribuito a mantenere alta la tensione nel reality.

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip continua a essere incandescente e, a poche settimane dalla finale, le tensioni sembrano ormai fuori controllo. I concorrenti, messi alla prova da settimane di convivenza forzata, stanno mostrando lati sempre più spigolosi del loro carattere, dando vita a scontri che tengono incollati allo schermo milioni di telespettatori. >> Il dramma di Sal Da Vinci, la confessione choc su Francesco gela il pubblico Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. Un video diventato rapidamente virale sui social ha riportato al centro dell’attenzione una delle rivalità più accese di questa edizione, quella tra Alessandra Mussolini, tanto per cambiare, ed una ormai ex amica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Grande Fratello Vip, il concorrente durissimo con Alessandra Mussolini: “Ora basta…”Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa ogni giorno più incandescente e la puntata di domani promette di essere una delle più intense di... “Alessandra Mussolini è…”. Grande Fratello Vip, l’altra concorrente protagonista senza freniIl Grande Fratello Vip continua a vivere una stagione complicata, fatta di dinamiche accese ma anche di un interesse del pubblico che sembra... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le lacrime di Alessandra per la sua famiglia Video; GF Vip sondaggi, Alessandra Mussolini al 69%: Marco Berry a rischio; Grande Fratello Vip, televoto tra nemiche giurate: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe. Chi vuoi salvare? Il sondaggio; Grande Fratello Vip: chi sarà il preferito tra Marco e Alessandra Mussolini? Ecco cosa dicono i sondaggi. Alessandra Mussolini vuole abbandonare il Grande Fratello Vip: lo sfogo dopo la diretta, cosa è successo stanotte – VIDEOAlessandra Mussolini in crisi dopo la diretta del Grande Fratello Vip, scontro con Antonella Elia, lacrime e voglia di lasciare la Casa. gay.it Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vuole lasciare la Casa: Non mi diverto più e sto maleMomenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello VIP, dove per la prima volta Alessandra Mussolini si è lasciata andare a un crollo emotivo dopo un duro scontro con Antonella Elia. Gf Vip, il ... comingsoon.it «Nel breve video che documenta l’errore della regia del Grande Fratello Vip, appare il tecnico Federico e il pubblico è impazzito per lui, essendo un ragazzo molto affascinante. » Durante una diretta che va avanti giorno e notte, qualche scivolone tecnico può - facebook.com facebook Al "Grande Fratello Vip 2026" di stasera Paola Caruso rischia di uscire più di tutte x.com