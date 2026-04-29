Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 marzo gli Uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative al biennio 202627 e 202728. La fase di analisi riguarda le richieste presentate entro il 16 marzo e coinvolge le scuole polo incaricate di esaminare le domande. Finora, sono state avviate le procedure di valutazione, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui criteri adottati.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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