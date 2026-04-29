Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) per il triennio 202628. Gli elenchi riguardano il personale docente e sono utili sia per assegnare il 50% dei ruoli disponibili, sia per le supplenze. La pubblicazione segna l’inizio della distribuzione ufficiale dei dati, con alcune sezioni delle GaE che risultano ancora vuote o incomplete. La procedura coinvolge diverse regioni e istituzioni scolastiche.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Graduatorie d'istituto prima fascia 2026/2028: al via le domande dal 27 aprile. Ecco come fare. Modello B domanda prima fascia Graduatorie di Istituto per aspiranti delle GaE: la guida del MinisteroGraduatorie di istituto prima fascia per la scelta delle scuole per aspiranti inseriti nelle GaE: ecco la GUIDA del Ministero dell'Istruzione ... orizzontescuola.it Supplenze da Graduatorie di istituto: da oggi ed entro l’11 maggio si scelgono le scuole per la prima fasciaAvviso per i candidati inseriti nelle GaE: aperta la finestra temporale per la scelte delle scuole nella prima fascia delle graduatorie di istituto ... orizzontescuola.it Orizzonte Scuola. . C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e a - facebook.com facebook Sono aperte da oggi, e lo saranno fino al 19 maggio, le funzioni per la presentazione delle #istanze per l'aggiornamento delle #graduatorieprovinciali per titoli del #personaleATA (cosiddetto “dei #24mesi”), da utilizzare per le assunzioni nell’a.s. 2026/27. Le g x.com