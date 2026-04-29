Gino Paoli | l’ultima confessione tra musica e storia d’Italia

Stasera alle 21:15 su La7, è in programma un’intervista con il cantautore a Genova, condotta da un noto giornalista. Durante l’incontro, il musicista condivide ricordi e riflessioni che attraversano quasi un secolo di vicende italiane e di musica. L’intervista si concentra sulla sua lunga carriera e sui momenti più significativi della storia culturale del paese.

? Cosa sapere Aldo Cazzullo intervista Gino Paoli a Genova stasera alle 21:15 su La7.. L'ultima testimonianza del cantautore ripercorre novant'anni di storia e cultura italiana.. Stasera alle 21:15 su La7, Aldo Cazzullo condurrà un incontro speciale con Gino Paoli nella cornice della sua abitazione genovese affacciata sul mare. Il programma Una Giornata Particolare si prepara a trasmettere l’ultima intervista concessa dal celebre cantautore, a distanza di un mese dalla sua scomparsa, offrendo una testimonianza diretta che attraversa novant’anni di cronaca e cultura italiana attraverso il filtro delle sue composizioni. Un dialogo tra memoria privata e trasformazioni nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gino Paoli: l’ultima confessione tra musica e storia d’Italia Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi Notizie correlate Leggi anche: Gino Paoli e Ornella Vanoni, amore e musica: la storia intensa che ha segnato un’epoca Gino Paoli e Ornella Vanoni: la storia d’amore tormentata che ha cambiato la musica italianaLa morte di Gino Paoli, avvenuta a 91 anni, arriva a pochi mesi dalla scomparsa di Ornella Vanoni, quasi come se il loro legame – artistico, umano,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'ultima intervista a Gino Paoli: Tenco andò a letto con Stefania Sandrelli per amicizia. Sotto cocaina ho scritto cose orrende; Gino Paoli, l’ultima intervista in una puntata speciale di Una giornata particolare; Gino Paoli, dall’amore di Ornella Vanoni alla lite con Lucio Dalla a Sanremo: l’ultimo (emozionante) racconto in tv; Gino Paoli, l’ultima intervista: Dopo la morte di Tenco, attaccai al muro Lucio Dalla. 'Una giornata particolare', stasera in tv lo speciale per ricordare Gino PaoliStasera, mercoledì 29 aprile alle 21.15, su La7 appuntamento per ricordare Gino Paoli, una delle più iconiche voci della musica italiana a un mese dalla sua scomparsa. Aldo Cazzullo presenta 'Una Gior ... adnkronos.com 'Una Giornata Particolare': l'ultima intervista di Gino Paoli stasera su La7Un appuntamento televisivo di grande rilievo ha reso omaggio a Gino Paoli, una delle voci più iconiche e rappresentative della musica italiana. Lo speciale, intitolato ‘Una Giornata Particolare’, è an ... it.blastingnews.com Gino Paoli, l’ultima intervista di Cazzullo: «Mi innamorai di una prostituta» - facebook.com facebook 40 anni di Rispetto. Dentro c’era anche questa, con il testo di Gino Paoli: Come il sole all’improvviso. 40 years of "Rispetto" There was also this, with lyrics by Gino Paoli: Come il sole all’improvviso. x.com