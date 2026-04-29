Frana blocca Montevergine | commercianti in crisi serve aiuto

Una frana sulla strada provinciale che porta a Montevergine ha bloccato il traffico verso il Santuario, creando problemi ai commercianti locali. La chiusura ha impedito l'accesso ai negozi e alle attività lungo il percorso, causando perdite economiche. La Confesercenti di Avellino ha chiesto alla Regione un aiuto finanziario per gli ambulanti colpiti dall’interruzione. La strada rimane chiusa in attesa di interventi di ripristino.

? Cosa sapere Frana sulla provinciale verso Montevergine blocca il traffico verso il Santuario.. Confesercenti Avellino chiede alla Regione un ristoro economico per gli ambulanti locali.. A Ospedaletto d’Alpinolo e Montevergine le attività commerciali sono ferme da mesi a causa del blocco della strada provinciale verso il Santuario, provocato da una frana che ha interrotto i flussi di traffico. Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino, ha lanciato un appello urgente alla Regione per ottenere un ristoro economico immediato per gli ambulanti della zona. Vendite azzerate e il rischio di chiudere le botteghe. L’isolamento causato dal dissesto idrogeologico sull’arteria stradale ha colpito duramente il cuore economico dei due centri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frana blocca Montevergine: commercianti in crisi, serve aiuto Notizie correlate Grandinate a Matera: agricoltori in crisi, serve aiuto urgenteUna violenta ondata di maltempo con grandinate improvvise ha colpito la costa jonica della provincia di Matera, devastando intere coltivazioni e... Frana blocca la SP 86: neve e piogge mettono in crisi il MoliseUna frana improvvisa ha bloccato la Sp 86 nel Molise, costringendo alla chiusura del transito verso Agnone. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Confesercenti: richiesta urgente di sostegno regionale per gli ambulanti di Ospedaletto e Montevergine. Montevergine, i commercianti: «La frana ci ha stremato, nessuno ci sta aiutando»A Montevergine quei pochi commercianti che resistono salgono in funicolare. Per portare la merce bisogna, invece, andare da Pietrastornina. Ciò vuol dire impiegare oltre ... ilmattino.it Frana di Montevergine: arrivano i rocciatoriA Montevergine arrivano oggi i rocciatori. In supporto alla squadra a lavoro da terra nelle complesse operazioni di messa in sicurezza del costone franato e della provinciale. Un ulteriore tentativo ... ilmattino.it