Filovia partiti i lavori del parcheggio scambiatore di Ca’ di Cozzi

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del parcheggio scambiatore di Ca’ di Cozzi, situato a nord-ovest della città. Questa infrastruttura si trova lungo la linea verde della filovia, che collegherà diverse aree della zona. L’intervento riguarda la costruzione di un’area di sosta e di un punto di interscambio per i mezzi pubblici. La struttura si trova in prossimità di una via principale che attraversa il quartiere.

Sono iniziati i lavori per il parcheggio scambiatore di Ca’ di Cozzi, nuova infrastruttura a Nord?Ovest della città da cui partirà la linea verde della filovia. La struttura offrirà 385 stalli auto, compresi quelli per persone con disabilità, moto e bici, oltre a 8 spazi per i bus e i servizi di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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