Europa League | le semifinali tra derby inglese e le sorprese Braga-Friburgo

L’Europa League entra nella fase finale con le semifinali, che vedranno un derby inglese e incontri tra squadre provenienti da Portogallo e Francia. Sono rimaste quattro squadre che si sfideranno per conquistare un pass per la finale di Istanbul. La competizione si avvicina alla conclusione, con le partite in programma nelle prossime settimane. Solo due squadre usciranno vittoriose da questa fase e si contenderanno il titolo.

Braga (Portogallo) 29 aprile 2026 – L' Europa League arriva alla sua fase conclusiva, sono rimaste quattro squadre e solo due di queste potranno volare a Istanbul per contendersi il trofeo. Da una parte il derby inglese, che negli ultimi anni caratterizza la competizione, tra Nottingham Forest e Aston Villa, dall'altra invece la sfida tra due delle sorprese della stagione in Braga e Friburgo. Domani alle 21 le due gare di andata, mentre il prossimo 7 maggio le sfide di ritorno al medesimo orario. Un viaggio alla conoscenza delle quattro squadre rimaste nella competizione, in vista di una finale, quella della Vodafone ArenaBesiktas Park di Istanbul ormai sempre più vicina.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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