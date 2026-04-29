Durante l’estate del 2026, l’agenzia di servizi per l’impiego ha annunciato più di 2000 offerte di lavoro distribuite su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un periodo in cui molte persone cercano occupazione, sia per lavori stagionali che per contratti a lungo termine. Le opportunità spaziano tra diversi settori e regioni, offrendo possibilità a chi è alla ricerca di un impiego in questa stagione.

L’estate si conferma un periodo favorevole per chi è alla ricerca di un’occupazione, sia stagionale che continuativa. Anche nel 2026, Openjobmetis – Agenzia per il Lavoro tra i principali player del settore in Italia – registra un fabbisogno complessivo che supera le 2.000 posizioni su tutto il territorio nazionale, tra contratti stagionali e opportunità a più lungo termine. L’analisi dei dati evidenzia come la domanda si distribuisca in maniera capillare lungo tutta la penisola, con una forte concentrazione nelle aree a vocazione turistica e nei distretti produttivi. Il Nord Italia si afferma il motore principale della domanda, con il Veneto in testa: qui si registra il più alto numero di posizioni aperte, con un volume complessivo che supera le 300 unità nel periodo maggio-settembre.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Estate 2026, con Openjobmetis oltre 2000 opportunità lavorative in tutta Italia

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