EduchiAMOci | a Villaricca nasce una casa per non lasciare sole le famiglie

A Villaricca è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alle famiglie che si trovano in difficoltà. La casa, situata in Via della Repubblica 54, è stata realizzata con l’obiettivo di offrire supporto e assistenza alle persone che ne hanno bisogno. L'apertura di questa iniziativa segue un progetto chiamato EduchiAMOci, pensato per rafforzare il sostegno alle famiglie del territorio.

Villaricca – C’è una storia di straordinaria generosità dietro le mura di Via della Repubblica 54. Il nuovo centro educativo "EduchiAMOci", nato dalla collaborazione tra la Parrocchia San Francesco d'Assisi e l'associazione "La Casa sulla Roccia", non è solo un progetto professionale, ma il compimento di un desiderio lasciato in eredità al territorio. Il fulcro di tutto è la figura di Francesca Pugliese, la proprietaria dell'immobile che ha scelto di donare l'intera struttura alla Parrocchia. La sua volontà era chiara: trasformare quella casa in un luogo di aiuto e sostegno per i bambini. Oggi, quel desiderio ha preso forma: al piano inferiore la struttura ospita già una famiglia adottiva, mentre il piano superiore è diventato il cuore operativo di "EduchiAMOci".🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - EduchiAMOci: a Villaricca nasce una casa per non lasciare sole le famiglie Notizie correlate Dal dolore di una madre nasce ABC Bambini Chirurgici: case e sostegno per le famiglie lontano da casaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.