Una nuova denuncia è stata presentata alla Procura da parte di Domenico Caliendo, che segnala errori gravi anche dopo il fallimento del trapianto. Contestualmente, le indagini difensive condotte dall’avvocato che rappresenta i genitori del bambino continuano parallelamente a quelle della Procura di Napoli. Il decesso del piccolo è avvenuto il 21 febbraio in ospedale.

Accanto a quelle della Procura di Napoli, non si fermano le indagini difensive dell’avvocato che assiste i genitori del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. Nella giornata di ieri sono emersi due aspetti che riaccendono i riflettori sulla tragedia del bambino di Nola deceduto il 21 febbraio, ed entrambi sono riconducibili all’avvocato Francesco Petruzzi. Lo scatto «Abbiamo acquisito ulteriori prove che per il momento non posso rivelare le quali, a nostro avviso, confermano l'ipotesi che Guido Oppido “costi quel che costi” abbia accettato il rischio che Domenico potesse morire, non facendo tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare il decesso».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, nuova denuncia in Procura: «Errori gravi anche dopo il trapianto flop»

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