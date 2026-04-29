Domenica musei statali gratis per tutti | cosa vedere a Venezia e provincia

Domenica è prevista l'apertura gratuita dei musei statali in tutta Italia, compresa Venezia e la sua provincia. L'iniziativa, promossa dal ministero, permette ai visitatori di accedere senza costi alle sedi museali. La giornata è dedicata alla scoperta di diverse collezioni e mostre presenti nelle strutture aperte nella regione. Questa occasione si ripete ogni prima domenica del mese, offrendo la possibilità di visitare gratuitamente numerosi luoghi culturali.

Torna l'atteso appuntamento con la Domenica al Museo, l'iniziativa ministeriale che apre gratuitamente le porte dei musei statali ogni prima domenica del mese. Domenica 3 maggio 2026 è un'occasione speciale per cittadini e turisti di scoprire alcuni tesori di Venezia e provincia, tra capolavori.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

A Pasqua i musei statali sono aperti, e sono gratis: cosa vedere a Venezia e provinciaQuest'anno il 5 aprile, domenica di Pasqua, i musei statali sono aperti gratuitamente.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Musei aperti 25 aprile, 1 e 3 maggio 2026: dove si entra gratis e cosa sapere; Musei statali della Toscana: chi apre gratis il 25 aprile e 3 maggio; Sabato 25 aprile 2026: Musei gratis a Napoli e in Campania per la Festa della Liberazione; Domenica al museo di maggio 2026: musei gratis a Milano e in Lombardia.

Domenica di musei gratis a Napoli e in Campania: scopri le bellezze da non perdere.Napoli è una città ricca di storia e cultura, e la Domenica al Museo offre l’opportunità di visitare alcuni dei suoi luoghi più iconici. Ecco un elenco di musei gratuiti a Napoli: Non dimentichiamo ... napolipiu.com

Domenica al Museo, gratis il 3 maggio in Campania: tutti i sitiTorna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. 2anews.it

fiDomenica Metropolitana il 3 maggio Torna come da consuetudine nella prima domenica del mese la giornata in cui tutti i residenti nella Città Metropolitana di Firenze possono visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonch - facebook.com facebook