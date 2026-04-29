Gli studenti dei licei Cassini e Mamiani stanno partecipando a un viaggio che li porterà da Sanremo a Roma tra il 27 e il 29 aprile. Durante la visita, esploreranno diverse località e parteciperanno a vari incontri e attività didattiche. Il percorso include tappe nelle due città e coinvolge studenti di vari indirizzi scolastici. Il viaggio si inserisce nel programma di esperienze educative promosso dalle scuole.

? Cosa sapere Gli studenti dei licei Cassini e Mamiani visitano Sanremo e Roma tra il 27 e il 29 aprile.. Il progetto ricostruisce la figura di Eugenio Scalfari e il suo legame con Italo Calvino.. Il legame tra le strade di Sanremo e la nascita di uno dei quotidiani più influenti d’Italia trova un nuovo momento di riflessione con il progetto educativo che coinvolge gli studenti del Liceo Cassini e del Liceo Mamiani di Roma tra il 27 e il 29 aprile. L’iniziativa, denominata Da Roma a Sanremo sulle tracce di Eugenio Scalfari, nasce dalla sinergia tra i due istituti scolastici e mira a ricostruire l’identità culturale di un giornalista che ha segnato la storia dell’informazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle strade di Sanremo a Roma: il viaggio scolastico su Scalfari

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