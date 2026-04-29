Dal pediatra fino ai 18 anni | cosa prevede la bozza del Ministro Schillaci

Una nuova bozza di decreto del Ministero della Salute propone di estendere la presenza del pediatra fino ai 18 anni, eliminando l’attuale limite di 14 anni e, in alcuni casi, di 16. La riforma riguarda la Medicina generale e mira a modificare le fasce di età di assistenza pediatrica, prevedendo un percorso di continuità più lungo per i giovani. Il testo è ancora in fase di discussione e potrebbe subire modifiche prima della sua approvazione definitiva.

Parliamo della bozza articolata del decreto di riforma della Medicina generale siglata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che prevede di restare sotto il pediatra sostanzialmente fino al raggiungimento della maggiore età, e non più fino ai 14 attuali (16 in casi eccezionali). La bozza è ovviamente non ancora definitiva, e sarà ora sottoposta al confronto con Regioni, sindacati e associazioni, ma al momento prevede, per la pediatria di libera scelta, che l’età di esclusiva per l’iscrizione al pediatra, si legge, “sia compresa dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno”; stabilisce inoltre che la scelta del medico di base...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la bozza del Ministro Schillaci Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità; Dal pediatra fino ai 18 anni di età, la proposta nella bozza della riforma Schillaci; MINISTRO SCHILLACI Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la riforma del ministro Schillaci; Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia. MINISTRO SCHILLACI Dal pediatra fino ai 18 anni: cosa prevede la riforma del ministro SchillaciLa proposta punta a una riorganizzazione del sistema di assistenza territoriale, con l’obiettivo dichiarato di maggiore uniformità ... statoquotidiano.it Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famigliaSi precisano i contorni della riforma della Medicina del territorio e della figura del medico di famiglia secondo il disegno del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Secondo la bozza ci sarebbe l' ... notizie.it Noi Moderati. . Il Fondo per protesi e ausili per lo sport amatoriale è nato per garantire alle persone con disabilità accesso alla tecnologia che offre più autonomia, ma oggi è ancora sottoutilizzato da molte Regioni. Il ministro Schillaci condivide la problematica - facebook.com facebook Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno firmato oggi al @MiC_Italia un Protocollo d’intesa per rafforzare il legame tra cultura e salute. L’obiettivo è valorizzare le esperienze che integrano l’arte nei percorsi di x.com