Una donna ha scritto alla dottoressa esprimendo preoccupazione per il suo matrimonio, dopo sei mesi dalla nascita della loro bambina. Ha riferito di sentirsi come una sconosciuta rispetto a suo marito, con il rapporto tra loro che sembra essersi raffreddato. La nascita della figlia, desiderata con grande attesa, sembra aver influenzato i rapporti tra i genitori, creando una sensazione di distanza tra loro.

Buongiorno dottoressa, le scrivo perché sono davvero preoccupata per il nostro matrimonio. Da quando è nata la nostra bimba sei mesi fa (che abbiamo desiderato davvero tanto), io e mio marito sembriamo due estranei. Mi sembra di aver smarrito il senso della coppia, e anzi sembra che facciamo “i turni” per stare dietro alla piccola. Le nostre conversazioni sono diventate una lista infinita di cose da fare e istruzioni e spesso va a finire che litighiamo per sciocchezze, come un biberon lavato male o il fatto che lui, appena torna dal lavoro, vorrebbe riposarsi mentre io vorrei solo passargli la bambina e sparire per un’ora. La sera, quando finalmente lei dorme, restiamo in silenzio sul divano, ognuno col proprio telefono, troppo esausti anche solo per chiederci ‘come stai?’.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quanto siamo diventati genitori, io e mio marito siamo due estranei…”

No healing for traitors! Back from the asylum to crush my ex. No more hiding!

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Calhanoglu: "E' uno scudetto importantissimo, dopo i casini successi in estate. Siamo diventati più gruppo, ancora più famiglia. Scudetto meritatissimo, siamo contenti. Mister Chivu mi ha preso subito, lo ringrazierò sempre e io ho cercato di ripagare sempre lui x.com