Da quanto siamo diventati genitori io e mio marito siamo due estranei…
Una donna ha scritto alla dottoressa esprimendo preoccupazione per il suo matrimonio, dopo sei mesi dalla nascita della loro bambina. Ha riferito di sentirsi come una sconosciuta rispetto a suo marito, con il rapporto tra loro che sembra essersi raffreddato. La nascita della figlia, desiderata con grande attesa, sembra aver influenzato i rapporti tra i genitori, creando una sensazione di distanza tra loro.
Buongiorno dottoressa, le scrivo perché sono davvero preoccupata per il nostro matrimonio. Da quando è nata la nostra bimba sei mesi fa (che abbiamo desiderato davvero tanto), io e mio marito sembriamo due estranei. Mi sembra di aver smarrito il senso della coppia, e anzi sembra che facciamo “i turni” per stare dietro alla piccola. Le nostre conversazioni sono diventate una lista infinita di cose da fare e istruzioni e spesso va a finire che litighiamo per sciocchezze, come un biberon lavato male o il fatto che lui, appena torna dal lavoro, vorrebbe riposarsi mentre io vorrei solo passargli la bambina e sparire per un’ora. La sera, quando finalmente lei dorme, restiamo in silenzio sul divano, ognuno col proprio telefono, troppo esausti anche solo per chiederci ‘come stai?’.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
No healing for traitors! Back from the asylum to crush my ex. No more hiding!
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Calhanoglu: "E' uno scudetto importantissimo, dopo i casini successi in estate. Siamo diventati più gruppo, ancora più famiglia. Scudetto meritatissimo, siamo contenti. Mister Chivu mi ha preso subito, lo ringrazierò sempre e io ho cercato di ripagare sempre lui x.com