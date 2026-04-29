Firenze, 29 aprile 2026 – È finalmente uscito in Italia un libro di cui all’estero si è parlato molto per anni. “Consegno pacchi a Pechino”, un memoir firmato dallo scrittore cinese Hu Anyan, classe 1979, uscito nel 2023. Lo pubblica Laterza e racconta un ventennio di lavori malpagati all’interno della Gig Economy.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Consegno pacchi a Pechino" è uscito anche in Italia

Consegno pacchi a Pechino è uscito anche in Italia

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