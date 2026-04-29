Comprare casa senza mutuo a Pescara | le offerte con affitto a riscatto e cosa si trova davvero

Negli ultimi tempi, acquistare una casa senza ricorrere a un mutuo a Pescara si presenta come una sfida crescente. Le zone più richieste continuano a mostrare prezzi elevati, mentre le banche richiedono anticipo e garanzie più consistenti rispetto a qualche anno fa. In questo scenario, alcune offerte prevedono formule di affitto con riscatto, ma la disponibilità di soluzioni alternative rimane limitata rispetto alla domanda.

Comprare casa nell’area pescarese è diventato più difficile. I prezzi restano elevati nelle zone più richieste, i mutui incidono molto di più rispetto a pochi anni fa e molte famiglie non dispongono dell’anticipo iniziale necessario per ottenere il via libera dalla banca. Così, mentre una parte.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Panoramica sull’argomento

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