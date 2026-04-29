Cesare Bisoni eletto presidente di Mps con i voti della maggioranza

Mps ha annunciato la nomina di Cesare Bisoni a presidente durante una riunione del consiglio di amministrazione. Bisoni ha ottenuto i voti della maggioranza dei membri presenti. La società ha confermato anche Luigi Lovaglio come amministratore delegato e direttore generale. La decisione riguarda la composizione del consiglio e la leadership della banca. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali istituzionali dell’istituto.

Transizione 5.0, risorse per 9,8 mld: piano esecutivo entro fine maggio “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Dopo la conferma di Luigi Lovaglio come a.d. e direttore generale Mps elegge Cesare Bisoni presidente. Anche in questo caso si tratta di un nome espressione della lista di maggioranza, quella di Pit Holding, che piazza al suo fianco Flavia Mazzarella e Carlo Corradini come vicepresidenti. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo .🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Il cda di Mps nomina Lovaglio ad e Bisoni presidente a maggioranzaIl cda di Mps ha nominato Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale e Cesare Bisoni presidente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mps, Cesare Bisoni eletto presidente del CdA. Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale; MPS, si riunisce il nuovo cda. Cesare Bisoni verso la presidenza; Mps, bagarre al primo cda. Il ceo Luigi Lovaglio si aggiudica tutti i ruoli ma la minoranza punta i piedi; Banca MPS rinnova i vertici: Bisoni presidente, Lovaglio confermato AD e direttore generale. Chi è il nuovo presidente di Mps Cesare BisoniSi completa il quadro dei vertici di Mps dopo il ribaltone di Luigi Lovaglio. Ecco chi è il nuovo Presidente Cesare Bisoni ... policymakermag.it Mps, Cesare Bisoni nuovo presidente, Lovaglio Ad e direttore generaleSi è svolta ieri la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena che, al termine di una seduta fiume, ha deliberato di eleggere quale Presidente del Consigl ... radiosienatv.it Il prof. Cesare Bisoni nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Monte Paschi di Siena Professore Emerito dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Cesare Bisoni ha svolto l’intera sua attività accademica, iniziata nel 1977, - facebook.com facebook Resurrezione a Siena: Luigi Lovaglio torna oggi alla guida di #MPS dopo il clamoroso voto dei soci. Cesare Bisoni verso la Presidenza. Ora la sfida si sposta sui comitati interni per decidere il futuro del Monte. #Borsa #Mps #Lovaglio #PiazzaAffari x.com