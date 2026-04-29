Borsa Italiana in rivolta | sciopero per fermare lo svuotamento del sistema

Domani i lavoratori di Borsa Italiana-Euronext hanno organizzato uno sciopero con un presidio davanti a Palazzo Mezzanotte per protestare contro le decisioni di svuotamento del sistema. L'agitazione coinvolge il personale della sede e si svolge in concomitanza con altre azioni di protesta. La mobilitazione mira a richiamare l'attenzione su questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione dell'azienda.

? Cosa sapere Dipendenti Borsa Italiana-Euronext in sciopero domani 30 aprile con presidio a Palazzo Mezzanotte.. I lavoratori contestano lo spostamento di competenze tecniche e decisioni gestionali fuori dall'Italia.. I dipendenti del Gruppo Borsa Italiana-Euronext bloccheranno le attività domani, giovedì 30 aprile, con uno sciopero che vedrà anche un presidio davanti a Palazzo Mezzanotte tra le ore 12:30 e le 15:00. La decisione di incrociare le braccia nasce da una gestione aziendale che i lavoratori definiscono ormai insostenibile, toccando nervi scoperti sia sotto il profilo organizzativo che su quello delle relazioni sindacali. Non si tratta solo di una protesta per le condizioni operative, ma di una difesa più profonda del ruolo strategico che la piazza finanziaria italiana riveste all’interno del grande gruppo internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa Italiana in rivolta: sciopero per fermare lo svuotamento del sistema Notizie correlate Terremoto in Piazza Affari: proclamato lo sciopero in Borsa ItalianaLa decisione dei sindacati di categoria Fabi, First Cisl e Fisac Cgil, sancisce una rottura che rischia di pesare profondamente sugli equilibri di... Proclamato uno sciopero in Borsa italianaLa mobilitazione è fissata per il 30 aprile 2026 e durerà mezza giornata, a partire dalla pausa pranzo. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Digital Assets, quarta settimana consecutiva di afflussi per 1,2 miliardi; Allcore, depositata la lista per il rinnovo del CdA; Emosia (Argos): acquisto di Culti Milano in linea con ambiziosa strategia di crescita esterna; Eurizon debutta negli ETF attivi con la piattaforma YourActive SICAV. Borsa Italiana ed Euronext: perché il rinnovo dei vertici è cruciale per rilanciare capitale e pmi in ItaliaIl confronto in atto sul rinnovo dei vertici di Borsa Italiana riporta al centro dell’attenzione un’infrastruttura italiana passata di proprietà, oggi parte di Euronext, che deve ritrovare centralità ... milanofinanza.it I lavoratori di Borsa Italiana scioperano domani, con presidio tra le 12.30 e le 15 davanti a Palazzo Mezzanotte. Secondo la Fisac-Cgil la protesta è stata indetta per "denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e - facebook.com facebook I lavoratori di Borsa Italiana scioperano domani, con presidio tra le 12.30 e le 15 davanti a Palazzo Mezzanotte. Secondo la Fisac-Cgil la protesta è stata indetta per "denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e x.com