La Provincia di Bolzano ha deciso di investire 4,7 milioni di euro destinandoli alla sostituzione di impianti termici centralizzati. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria e aggiornare le caldaie presenti sul territorio. La somma verrà utilizzata per interventi di rinnovo e pulizia degli impianti, con l’intento di favorire un sistema di riscaldamento più efficiente e meno inquinante.

? Cosa sapere La Provincia di Bolzano stanzia 4,7 milioni di euro per sostituire impianti termici centralizzati.. Il rinnovo riduce le emissioni di particolato del 90% rispetto alle vecchie caldaie.. Tra gennaio 2024 e aprile 2026, l’Ufficio Aria e rumore della Provincia ha ricevuto 148 domande per ottenere incentivi sulla sostituzione di impianti termici centralizzati a legna, con un fondo totale stimato in circa 4,7 milioni di euro. Il piano di finanziamento mira a rinnovare il parco macchine del riscaldamento in Alto Adige, puntando su circa 700 grandi impianti che hanno una potenza nominale compresa tra i 35 e i 500 kilowatt. Queste strutture, che alimentano hotel, aziende e case multifamiliari, sono spesso datate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: 4,7 milioni per rinnovare le caldaie e pulire l’aria

Notizie correlate

Come pulire la friggitrice ad ariaLa manutenzione dei piccoli elettrodomestici rappresenta un passaggio fondamentale per preservarne non solo la funzionalità meccanica, ma anche la...

Vuoi pulire la friggitrice ad aria a regola d’arte? Ecco il metodo più naturale e veloceLa friggitrice ad aria è diventata l’elettrodomestico mai-più-senza delle nostre cucine, meno inquinante del forno e più pratico, ma la gioia di un...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Impianti termici centralizzati a legna, 4,7 milioni di incentivi; Cari Bolzano, 87,7 milioni di utile netto e 36,6 di dividendo; Circa 4,7 milioni di pernottamenti per il ponte del 25 aprile; Il Comune di Bolzano si conferma con i conti in ordine: oltre 21 milioni di utile e pressione fiscale tra le più basse d'Italia.

Impianti termici centralizzati a legna, 4,7 milioni di incentiviDa gennaio 2024 ad aprile 2026 sono state presentate in totale 148 domande per la concessione di contributi presso l'Ufficio Aria e rumore della Provincia, di cui 47 da imprese e 101 da privati cittad ... altoadige.it

Multe: Trento incassa 7,6 milioni di euro, Bolzano 6,2I dati del 2025 (elaborati dal portale Facile.it sui capoluoghi di provincia) registrano un calo dell’1% rispetto al 2024, ma un +41% rispetto al 2022 ... rainews.it

Quanto costano una pizza e una birra Bolzano la città più cara d’Italia. Prezzi in aumento- - facebook.com facebook