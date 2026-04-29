Basket il ct Luca Banchi a La Nazione | Tante realtà emergenti in Toscana Io in ascolto di società e tecnici

Il commissario tecnico della nazionale di basket ha dichiarato di aver avviato un percorso di ascolto con varie società e tecnici, focalizzandosi sulle realtà emergenti in Toscana. Ha spiegato che sta dedicando tempo a conoscere le diverse realtà sportive presenti sul territorio, con l’obiettivo di raccogliere informazioni e confrontarsi con chi lavora quotidianamente nel settore. Il suo impegno si concentra sulla comprensione delle situazioni e delle esigenze delle realtà cestistiche locali.

Firenze, 29 aprile 2026 – Un grande lavoro di ascolto dei territori, delle società, delle realtà cestistiche della penisola. E’ un viaggio anche un po’ per ritrovare le radici del gioco quello che Luca Banchi, commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, ha intrapreso in questi mesi. https:www.lanazione.itvideobasket-il-ct-azzurro-luca-banchi-a-la-nazione-la-pallacanestro-italiana-e-in-salute-pur-nelle-difficolta-attraversate-d80g45ds Dopo la nomina nel settembre 2025, si è messo in auto e ha percorso in lungo e in largo la penisola mettendosi a disposizione delle varie realtà, “affinché la federazione e il commissario tecnico siano percepiti come una risorsa”, dice a La Nazione nella sua visita in redazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket, il ct Luca Banchi a La Nazione: “Tante realtà emergenti in Toscana. Io in ascolto di società e tecnici” Notizie correlate Il ct nella nazionale di pallacanestro Luca Banchi incontra i giovani cestisti fiorentiniFIRENZE – Il ct della nazionale di pallacanestro, Luca Banchi incontra i giovani cestisti fiorentini. Basket, Luca Banchi in vista della sfida in Gran Bretagna: “Dobbiamo trovare rapidamente la chimica di squadra”Manca poco alla partenza per la Gran Bretagna per la Nazionale, che sarà impegnata in un doppio confronto fondamentale nelle Qualificazioni ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basket, il ct azzurro Luca Banchi a La Nazione: La pallacanestro italiana? E' in salute, pur nelle difficoltà attraversate; Settore Squadre Nazionali maschili. I tecnici in riunione a Roma. Banchi: Evento cardine per la pianificazione; Basket, il ct Luca Banchi a La Nazione: Tante realtà emergenti in Toscana. Io in ascolto di società e tecnici; Vertemati o Ramondino uno degli assistenti del ct Banchi a MI nello staff di coach Poeta. Basket, il ct Luca Banchi a La Nazione: Tante realtà emergenti in Toscana. Io in ascolto di società e tecniciLa guida azzurra in redazione per fare il punto sulla palla a spicchi tricolore, dopo mesi trascorsi in lungo e in largo per la Penisola a colloquio con realtà piccole e grandi ... lanazione.it Basket, il ct azzurro Luca Banchi a La Nazione: La pallacanestro italiana? E' in salute, pur nelle difficoltà attraversateBasket, il ct azzurro Luca Banchi a La Nazione: La pallacanestro italiana? E' in salute, pur nelle difficoltà attraversate ... msn.com RECLUTARE MILIONARI La visione di Luca Banchi sulla possibilità delle squadre europee di reclutare giocatori del college, formalmente rookies, che però hanno giàò guadagnato soldi (e tanti) durante la loro carriera NCAA. Forse viene a mancara la fame d - facebook.com facebook Ho fatto una chiacchierata con Luca Banchi e uno dei temi è la situazione di Donte DiVincenzo. C'è anche tanto altro. #italbasket #banchi x.com