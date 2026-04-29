Banchi a rotelle un salasso da centinaia di milioni di euro mai utilizzato

I banchi a rotelle sono stati un simbolo della gestione del governo durante i mesi della pandemia e subito dopo. Nonostante siano costati centinaia di milioni di euro, molti di essi non sono mai stati utilizzati. La vicenda riguarda una spesa pubblica ingente che, secondo le informazioni disponibili, non ha portato all’impiego effettivo dei dispositivi acquistati. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi di controllo.

I banchi a rotelle sono stati l’emblema della gestione del governo di Giuseppe Conte nei mesi della pandemia e in quelli immediatamente successivi. “I banchi monoposto, questa è l’occasione per rinnovare completamente l’arredo degli istituti scolastici e pensate, in soli 2 mesi abbiamo già reperito, ci siamo accaparrati, 2,4 milioni di banchi nuovi. In Italia se ne producono solamente 200mila l’anno, quindi un grandissimo sforzo collettivo e del commissario Arcuri", diceva il premier nei giorni in cui i banchi a rotelle sembrava dovessero essere la svolta innovativa per le scuole per il distanziamento sociale. “Abbiamo rastrellato in tutta...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Banchi a rotelle, un salasso da centinaia di milioni di euro mai utilizzato Notizie correlate Caro energia, salasso da oltre 125 milioni per imprese e famiglie di TerniI maggiori costi per il 2026 a causa del conflitto in Medio Oriente, lo studio del centro studi Sintesi per Cna Umbria: i dettagli “Se la situazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Superbonus e Reddito cittadinanza bruciano Pil Made in Italy; Catanzaro, meno alunni nelle scuole: -630, in Calabria calo di 4.606 studenti; L’Italia resta sotto tutela UE: 0,1% ultima rata morale del contismo; Ma Solovyev offende l'Italia senza che Putin lo sappia?. Fatevi un giro sui banchi a rotelle. La provocazione di Gasparri che fa insorgere il M5s in SenatoCagnara e battute al vetriolo in Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla legge di Bilancio. Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ha elogiato il governo per le misure attuate negli ... ilfoglio.it Scuola a rotelle, la disabilità tra i banchi di scuola è un ritratto dolceamaroÈ uscito il nuovo libro che l’onorevole Ileana Argentin ha scritto a quattro mani con il giornalista e insegnante Paolo Marcacci: un racconto a due voci sulla disabilità nella scuola Scuola a rotelle ... disabili.com Varato calendario scolastico, in Calabria si torna tra i banchi il 15 settembre - facebook.com facebook