Ascensori guasti in stazione | Ci risiamo

Dopo mesi di interventi di manutenzione, l'ascensore vicino al binario 2 della stazione si è bloccato di nuovo. La riparazione che aveva ripristinato il servizio sembra aver avuto una durata breve, e ora i pendolari devono affrontare ancora disagi. La situazione si ripete dopo che in passato erano stati fatti interventi simili per cercare di risolvere i problemi di funzionamento.

"Mesi di manutenzioni per sistemare gli ascensori della stazione, e ora quello in corrispondenza del binario 2 è di nuovo guasto". La denuncia, in arrivo dal Comitato dei pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, riguarda i due ascensori dello scalo ferroviario di Melegnano, uno snodo che serve circa 2mila 600 passeggeri al giorno, tra i residenti in città e gli abitanti dei centri vicini. "I lavori di sistemazione degli ascensori sono iniziati lo scorso ottobre e si sono protratti per l’intero inverno, con un contorno di disagi per i viaggiatori - dicono i rappresentanti del Comitato -. Il collaudo era stato annunciato per la fine di marzo. Posto che non siamo a conoscenza dell’esito del collaudo, segnaliamo di nuovo un guasto all’ascensore del binario 2".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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