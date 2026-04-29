Appiano Gentile Inter | nel mirino la gara di domenica contro il Lecce

L’Inter si prepara per la partita di domenica contro il Lecce, con attenzione alle ultime novità sulla formazione. Sono stati comunicati gli infortunati e i tempi di recupero dei giocatori coinvolti, mentre alcuni calciatori sono stati diffidati e rischiano squalifiche. Le notizie arrivano da Appiano Gentile, dove lo staff tecnico monitora attentamente la situazione prima della sfida di campionato.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Proseguono i preparativi in vista della gara di domenica contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nel mirino la gara di domenica contro il Lecce Notizie correlate Appiano Gentile Inter: nel mirino la gara di domenica contro la Romadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile; GdS - Inter, Lautaro lavora ad Appiano: i piani per il rientro; Inter su Vicario, Martinez paga i ritardi ad Appiano: futuro via da Milano?; Inter, oggi la partenza per Torino in una modalità insolita. Inter, Lautaro torna per la doppietta. Scudetto subito, poi la Coppa ItaliaCol Parma il capitano rientra e prenota la festa, vicino il titolo di capocannoniere. Dalla Spagna: il Barça lo cerca ... sport.quotidiano.net Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bastoni: a parte Lautaro, le ultime da AppianoDopo due giorni di riposo concessi da Chivu, i nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile: le ultime da Sky ... msn.com ’ : ’ Milano, Zona San Siro – 28 aprile 2026 Sotto il sole di Appiano Gentile, l’Inter lavora in sile - facebook.com facebook Inter, proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile: ancora aggregato Mosconi x.com