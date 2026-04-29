Anemia mediterranea | cos’è e come si manifesta nei neonati

L'anemia mediterranea, nota anche come talassemia o malattia di Cooley, è una condizione genetica che spesso si manifesta senza sintomi evidenti nei neonati. La malattia, che colpisce la produzione di emoglobina, può essere individuata grazie a nuovi approcci terapeutici che hanno migliorato la prognosi. Secondo la Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie, questa patologia può rimanere silente per molto tempo, rendendo fondamentale un monitoraggio accurato anche nei primi mesi di vita.

Parlare dell’anemia mediterranea, la talassemia (o malattia di Cooley) significa fare riferimento a una malattia che non si vede, non dà sintomi e che, solo grazie ai nuovi approcci terapeutici ha, come riportato dalla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), migliorato la prognosi. Fino a qualche anno fa, infatti, la prognosi di anemia era infausta nei primi anni di vita. La talassemia (chiamata anemia mediterranea perché storicamente più diffusa nelle popolazioni del bacino del Mediterraneo) è una delle malattie del sangue geneticamente trasmesse più comuni al mondo. Si tratta, come spiegato dal portale Osservatorio Malattie Rare (OMAR), di una malattia che colpisce i globuli rossi che non completano il loro ciclo di maturazione e diventano carenti di emoglobina e vanno incontro a una continua e rapida distruzione.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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