Da lunedì prossimo inizieranno i lavori sulla strada tra Trappoggio e Saviana nel Comune di Santa Sofia. L'intervento, annunciato dall'amministrazione locale, avrà una durata di circa 120 giorni e si concluderà all'inizio di settembre. La sindaca ha confermato che si tratta di un intervento molto atteso dai residenti delle frazioni interessate.

Da lunedì prossimo partiranno i lavori sulla strada di Trappoggio–Saviana in Comune di Santa Sofia. "Un intervento atteso – precisa la sindaca Ilaria Marianini – con una durata prevista di circa 120 giorni, ovvero fino ai primi di settembre". Il progetto del cantiere è stato definito insieme a Consap e alla struttura commissariale. "Sulla strada comunale di Collina di Pondo, oltre a Trappoggio – prosegue la sindaca – sono in partenza anche i cantieri in località Bastia e Le Vigne. Previsti interventi anche sulla strada comunale di Camposonaldo, in località Motte e Derna. Una viabilità fondamentale per i residenti e le aziende agricole". Di seguito l’elenco degli interventi per ripristinare la messa in sicurezza della viabilità e dei trasporti in direzione delle frazioni e i relativi importi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via lavori sulle strade delle frazioni: "Interventi molto attesi"

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