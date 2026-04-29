30 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 30 aprile segna il 120º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona intensa e determinata, capace di affrontare situazioni complesse. In questo giorno si susseguono anche le previsioni dell'oroscopo e l'almanacco, offrendo indicazioni sulle caratteristiche dei nati sotto questo segno. La giornata si presenta come un momento di riflessione sui tratti distintivi di chi compie gli anni in questa data.

Il 30 aprile è il 120º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intenso e determinato, con una forte capacità di affrontare anche i momenti più difficili.Santo del giorno: San Pio V, papa.Proverbio del giorno: Aprile e maggio son la chiave di tutto l’anno.Fatti salienti: Nel 1945, a.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oroscopo della Settimana - dal 26 Gennaio al 1 Febbraio 2026

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