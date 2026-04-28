Il futuro di un attaccante di rilievo nel campionato italiano resta incerto, con la sua permanenza in squadra ancora in discussione. La squadra ha concluso il proprio percorso contro il Milan, ma si prepara a un finale di stagione che potrebbe determinare il suo destino. La volontà di completare l’obiettivo stagionale è evidente, anche se manca ancora l’ultimo passo per definire il suo futuro.

Incognita per il futuro. “Col Milan abbiamo dato seguito al nostro percorso, ma manca l’ultimo sforzo. È qui che capiremo chi è da Juventus e chi no”. Parole uscite dalla bocca dell’allenatore bianconero Luciano Spalletti che ci ha tenuto a ribadire e specificare, senza mezzi termini, come tutti gli effettivi debbano obbligatoriamente dimostrare, da qui alla fine del campionato, di meritare la casacca a strisce bianconere. Zero sconti, nessun trattamento di favore: le ultime quattro partite di questa Serie A 20252026 andranno a tracciare le prime fondamenta della Juventus del futuro. Ovviamente, anche la società vuole vederci chiaro: quest’ultima sarà presto chiamata a dover prendere delle decisioni importanti in ottica mercato, sia per quanto riguarda quello in entrata che quello in uscita.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Vlahovic, permanenza in bilico: finale di campionato decisivo

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