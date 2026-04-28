Visita guidata a Palazzo Miniscalchi | da casa a museo
Domenica 10 maggio alle ore 11, il Museo Miniscalchi-Erizzo organizza una visita guidata aperta a tutti. L’evento offre l’opportunità di esplorare l’interno dell’edificio storico, noto per la sua architettura e le opere d’arte custodite. La visita si svolge presso uno dei monumenti più rappresentativi di Verona, consentendo ai partecipanti di conoscere da vicino i dettagli dell’edificio e i pezzi esposti al suo interno.
Il giorno domenica 10 maggio alle ore 11 al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma una visita guidata adatta a tutti che permetterà di scoprire i tesori architettonici e le opere d’arte racchiusi in uno degli edifici storici più belli di Verona. L’esperienza si svolge all’interno di Palazzo.🔗 Leggi su Veronasera.it
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, in occasione della , il Museo Miniscalchi-Erizzo sarà aperto con i consueti orari: 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00. Vi aspettiamo per una visita tra le sale della facebook