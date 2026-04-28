Sabato alle 20:30 si gioca ad Alessandria la partita tra la Vis e la Juventus Next Gen. La formazione ospite si presenta con alcune assenze, tra cui Pucciarelli, che resterà fuori per tre incontri a causa di una squalifica dopo il match precedente contro la Samb. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con sanzioni e squalifiche che influenzano le formazioni in campo.

? Cosa sapere La Vis affronta la Juventus Next Gen sabato alle 20:30 ad Alessandria.. Pucciarelli resta squalificato per tre partite dopo il match contro la Samb.. Pucciarelli dovrà restare fuori dai campi per tre partite dopo l’espulsione durante il 3-2 contro la Samb, mentre la Vis si prepara al test decisivo ad Alessandria contro la Juventus Next Gen questo sabato alle 20:30. Il bilancio della recente sfida con la Samb è amaro per il club biancorosso, non solo per il risultato ma anche per le sanzioni disciplinari che colpiscono la panchina. Pucciarelli ha ricevuto una squalifica di tre giornate a seguito delle proteste che lo hanno portato all’espulsione durante il match terminato 3-2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vis, sanzioni e squalifiche: la sfida decisiva contro la Juve

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