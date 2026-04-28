Vigilantes durante l’estate L’amministrazione a caccia di sponsorizzazioni private

Durante la stagione estiva, l’amministrazione sta cercando sponsorizzazioni private per coprire i costi del servizio di vigilantes. La procedura prevede contatti con aziende e soggetti interessati a finanziare o collaborare con il servizio di sicurezza temporaneo. L’obiettivo è garantire la presenza di vigilantes nelle aree pubbliche durante i mesi più caldi, attraverso accordi con enti e realtà del settore privato.

Via alla ricerca di sponsor per sostenere il servizio di vigilantes durante l’estate. L’amministrazione comunale ha approvato l’avvio di un progetto di partenariato pubblico-privato volto al finanziamento di servizi di vigilanza privata da parte di Guardie Particolari Giurate armate, attraverso l’avvio di iniziative di raccolta fondi e sponsorizzazioni. E così la strategia per affrontare la stagione turistica prende forma, con le categorie che dovranno appositamente riunirsi in un Comitato promotore dedicato al sostegno finanziario di tali misure di sicurezza sussidiaria. I servizi saranno finalizzati esclusivamente alla tutela dei beni mobili e immobili di proprietà comunale e al supporto nel presidio del territorio, in piena coordinazione con le forze dell’ordine e la polizia locale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigilantes durante l’estate. L’amministrazione a caccia di sponsorizzazioni private Notizie correlate Patrimonio culturale: Forza Italia semplifica sponsorizzazioni private con contratti standard per imprese e restauro.Roma – Una svolta nella gestione dei finanziamenti per il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano potrebbe arrivare dalla... Stagione balneare, Comune a caccia di parcheggi su aree agricole privateIl Comune di Latina a caccia di aree private da adibire a temporanei parcheggi a pagamento per l’ormai imminente stagione estiva. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Vigilantes durante l’estate. L’amministrazione a caccia di sponsorizzazioni private; Giuseppe, una vita da vigilantes; Perché un vigilantes deve portare a casa l'arma?: a Foggia l'appello del vescovo dopo il femminicidio di Stefania Rago; Molestano ragazze sulla metropolitana di Milano, vigilante estrae la pistola: Sospeso per aver violato il protocollo. Controlli dei vigilantes e mascherine gratuiteDai vigilantes sulla spiaggia libera al distanziamento e mascherine obbligatorie durante gli spettacoli serali. Il Comune di Numana non abbassa la guardia sul Covid, tenuto anche conto del fatto che ... ilrestodelcarlino.it Intervento tempestivo, sicurezza garantita Nella notte del 22 giugno, durante servizio di vigilanza zonale a San Giuseppe Vesuviano, una segnalazione di allarme è stata immediatamente gestita dalla nostra Centrale Operativa tramite dispositivo NAVNET - facebook.com facebook