Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Nel fine settimana, il Veneto Segreto organizza diverse visite guidate che permettono di scoprire Villa Gera a Conegliano, in provincia di Treviso. Inoltre, si svolge il festival internazionale di musica da camera Rencontres Musicales, che si svolge proprio nel centro della città, attirando appassionati e artisti internazionali. Gli eventi sono rivolti a chi desidera esplorare il patrimonio artistico e culturale della regione.

Veneto Segreto propone nel weekend una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte!Visita a Villa GeraConegliano, TVVisita a Villa GeraConegliano, TVRencontres Musicales è un nuovo festival internazionale di musica da camera che trasforma Conegliano in un luogo di incontro tra grandi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it (1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si svelano i segreti del Malmignati; Aqs Borgo Veneto, l'ennesima bella storia di un calcio dilettantistico capace di regalare sogni; Ricamo e pittura Tutti gli eventi del weekend. Veneto, tutti gli eletti in consiglio regionale: Lega 19 seggi, avanti le donne. FdI e Pd a 9, Szumski ne porta dueIl prossimo consiglio regionale vedrà nuovamente una netta maggioranza nella maggioranza, rappresentata dalla nutrita pattuglia leghista. Secondo una prima ripartizione ufficiosa dei 51 seggi, ... corrieredelveneto.corriere.it Eletti in Consiglio regionale Veneto 2025: tutti i nomi, gli esclusi eccellenti e i volti nuoviVenezia, 25 novembre 2025 – Il nuovo Consiglio regionale del Veneto, dopo le elezioni chiuse ieri, è praticamente definito: 51 seggi complessivi, suddivisi tra maggioranza e opposizione con equilibri ... ilrestodelcarlino.it Veneto segreto - facebook.com facebook