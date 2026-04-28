Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A si sono verificati diversi eventi che coinvolgono le squadre del massimo campionato italiano. Sono state confermate alcune variazioni nelle formazioni e sono arrivate notizie su infortuni e squalifiche. Le partite in programma hanno visto cambiamenti negli orari e nelle rose dei giocatori disponibili. Le notizie più recenti riguardano anche decisioni ufficiali da parte delle leghe e aggiornamenti sui risultati delle ultime gare.

Dybala e il Boca Juniors, suggestione viva per il futuro? L’argentino svela: «Nel calcio può succedere di tutto» Doumbia, ascesa travolgente: da un milione all’AlbinoLeffe a oltre 15 milioni. Venezia sogna la A Infortunati Bologna, stop per Joao Mario: stiramento al femorale. Casale e Bernardeschi in gruppo, le ultime su Dallinga Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIA Neymar verso il Mondiale? La frase di Ancelotti fa esplodere l’entusiasmo: «Certo, ovviamente» Calciomercato Juve, accelerata prima del Mondiale: i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Le partite di Serie A di oggi; Oggi la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all’ordine del giorno; Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN; Le partite di oggi: tuffo nel passato per Sarri e Gasp. In Premier League è lotta Champions. Napoli-Lazio Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSogno scudetto virtualmente svanito sponda Napoli dopo l’1-1 in rimonta a Parma nel turno appena trascorso di Serie A. Il sentore era infatti ... msn.com https://tuttoasroma.it/ultime-notizie-as-roma/serie-a/bologna-roma-tabellino-25062026/ - facebook.com facebook