Canonical ha annunciato che nel 2026 verrà introdotta su Ubuntu l'integrazione di modelli di intelligenza artificiale eseguiti localmente, senza invio di dati ai server esterni. Questa scelta mira a rafforzare la privacy degli utenti, grazie anche a un hardware di elaborazione dedicato. La novità riguarda l'implementazione di sistemi IA che funzionano direttamente sul dispositivo, eliminando la dipendenza dai servizi cloud.

? Cosa sapere Canonical pianifica per il 2026 l'integrazione di modelli IA locali su Ubuntu.. L'elaborazione hardware garantisce la privacy evitando l'invio di dati ai server cloud.. Nel corso del 2026, la gestione dell’intelligenza artificiale su Ubuntu cambierà radicalmente grazie a una strategia basata sull’elaborazione locale dei dati e sulla non imposizione di strumenti tecnologici agli utenti. Jon Seager, vicepresidente dell’ingegneria presso Canonical, ha delineato i nuovi obiettivi per la distribuzione Linux più diffusa al mondo, ribadendo che il sistema non si trasformerà in un prodotto focalizzato esclusivamente sull’IA. L’integrazione invisibile tra potenziamento delle funzioni e agenti autonomi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ubuntu 2026: l’IA diventa locale per proteggere la tua privacy

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