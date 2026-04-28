US Avellino il programma degli allenamenti

Da avellinotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il programma degli allenamenti per la prossima settimana. La squadra si allenerà martedì 28 aprile alle ore 11:00 e anche mercoledì 29 aprile alla stessa ora. Entrambi gli allenamenti si terranno con le porte chiuse, senza accesso al pubblico. Le sessioni si svolgeranno presso il centro sportivo della società.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari:Martedì 28 Aprile: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse);Mercoledì 29 Aprile: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse).Da definire il programma.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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