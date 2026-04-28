trump odio contro di me

Cole Tomas Allen, l’uomo armato fermato durante l’attacco al Washington Hilton, è stato portato davanti a un giudice ieri. L’episodio si è verificato mentre si svolgeva una cena con il presidente e la stampa. Allen, accusato di aver tentato di aggredire, è ora sotto processo. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che hanno immediatamente intervenuto sul luogo.

Cole Tomas Allen, l’attentatore armato bloccato al Washington Hilton dove si teneva la cena con il presidente Donald Trump e la stampa, è comparso ieri davanti al giudice. Si è dichiarato innocente di fronte all’accusa di tentato omicidio formalizzata dal Dipartimento della Giustizia. Una mossa forse compiuta per poter affrontare tutte le fasi del processo nella speranza forse di aumentare la sua popolarità o diffondere le idee contenute nel suo ‘manifesto’ ora all’esame degli investigatori. È stato preannunciato che saranno mosse altre accuse contro l’uomo. Il procedimento è appena agli inizi, ma il presidente Trump ha già molte certezze....🔗 Leggi su Quotidiano.net

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A Washington il corteo No Kings sfila contro Trump

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