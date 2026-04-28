Terzo attentato a Trump e 25 aprile sotto attacco | stasera tutto su È sempre Cartabianca

Da tutto.tv 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile in prima serata su Retequattro va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca. La trasmissione si concentrerà su tre eventi principali: il terzo attentato rivolto all’ex presidente, le tensioni legate alla giornata del 25 aprile e le ultime notizie di cronaca. La puntata si propone di offrire aggiornamenti e approfondimenti su queste vicende che hanno attirato l’attenzione nei giorni scorsi.

Martedì 28 aprile, in prima serata su Retequattro, È sempre Cartabianca torna con una puntata densa di temi caldi: dalla sparatoria al Gala dei media di Washington allo stallo diplomatico con l’Iran, fino alla testimonianza in diretta di una delle persone ferite durante le manifestazioni per il 25 aprile a Roma. A condurre, come sempre, Bianca Berlinguer, con tra gli ospiti Sigfrido Ranucci e Giuseppe Cruciani. Al centro della serata c’è innanzitutto la sparatoria avvenuta il 25 aprile nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la tradizionale cena con i corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza di Donald Trump, del vicepresidente JD Vance e di circa 2.🔗 Leggi su Tutto.tv

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