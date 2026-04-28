Stelle e pianeti a Prato Sesia | serata astronomica alla Madonna della Neve

Venerdì 1 maggio la chiesa della Madonna della Neve di Prato Sesia farà da cornice a "Il cielo su Sopramonte", una serata dedicata alla scoperta delle costellazioni e dei pianeti. L'appuntamento è fissato per le 20,45 in via dei Partigiani 54, da dove i partecipanti raggiungeranno a piedi il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

57 nomi ispirati alla Luna e ai pianeti per chi sogna un viaggio tra le stelleLa luna affascina l’umanità da sempre: regola le maree, segna le stagioni, e, a quanto pare, è anche una fonte perfetta di ispirazione per i nomi.