Un'impresa di costruzioni della zona si sta occupando di ristrutturare 29 chilometri di strade nel territorio pordenonese. L’intervento, che coinvolge un investimento di 1,8 milioni di euro, riguarda principalmente le vie di collegamento nel comune di Spilimbergo. Il progetto, ancora in fase di avvio, mira a migliorare le condizioni della rete stradale locale, con lavori che si protrarranno nel corso dei prossimi mesi.

? Cosa sapere Brussi Costruzioni investe 1,8 milioni per rifare 29 chilometri di strade nel Pordenese.. L'ammodernamento garantisce la sicurezza stradale per l'arrivo della Carovana Rosa a fine maggio.. Brussi Costruzioni investirà 1,8 milioni di euro per rifare quasi 29 chilometri di strade in provincia di Pordenone, preparando l’area Spilimberghese all’arrivo della Carovana Rosa a fine maggio. L’azienda del Gruppo Grigolin ha infatti ottenuto dall’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone l’incarico per ammodernare e mettere in sicurezza diversi tratti stradali. Questo specifico intervento si inserisce in un piano più ampio di manutenzione delle asfaltature che la società ha acquisito nella regione per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spilimberghese verso la Carovana Rosa: 1,8 milioni per nuove strade

Notizie correlate

Mammografie gratuite, arriva a Reggio Calabria la Carovana rosa di Pam ItaliaReggio Calabria si prepara ad accogliere la Carovana Rosa di Pam Italia, l’iniziativa itinerante che promuove la prevenzione e la diagnosi precoce...