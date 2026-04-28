Spid PosteID bloccato ecco come risolvere il problema
Recentemente alcuni utenti hanno riscontrato il messaggio di errore che segnala l'assenza di meccanismi di protezione sul dispositivo, come PIN o biometria, durante l'accesso a PosteID tramite Spid. Per risolvere il problema, è necessario modificare le impostazioni di sicurezza dello smartphone, attivando uno di questi strumenti di protezione. La procedura può variare a seconda del modello di telefono, ma in generale richiede di accedere alle impostazioni di sicurezza del dispositivo.
Per risolvere il messaggio “Attenzione, sembra che tu non abbia impostato meccanismi di protezione del tuo device (PIN o biometria)” è necessario intervenire sulle impostazioni di sicurezza dello smartphone. Si tratta di un requisito richiesto dalle app SPID (PosteID, InfoCert ID, SielteID) per garantire la protezione delle credenziali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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