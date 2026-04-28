Sound and Style Combined | DJI Mic Mini 2 Delivers Upleveled Audio and All-In-One Storage

DJI ha presentato il Microfono Mini 2, un dispositivo wireless compatto progettato per migliorare la qualità audio. Il microfono combina funzionalità di registrazione e storage in un’unica soluzione, offrendo un’esperienza più semplice per gli utenti. La sua struttura leggera e le caratteristiche tecniche consentono di catturare suoni chiari e dettagliati, sia in ambienti interni che esterni. La novità si rivolge a professionisti e appassionati che cercano un sistema audio pratico e affidabile.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Going Beyond Sound, DJI’s Compact Wireless Microphone Features Colorful Front Covers To Match Any Style SHENZHEN, China, April 28, 2026 PRNewswire — DJI, the global leader in civilian drones and creative camera technology, today launched DJI Mic Mini 2, the next generation of DJI’s popular compact wireless microphone for omnidirectional audio recording. It offers seamless, high-quality audio with three voice tone presets, two-level noise canceling, mixed device connection, and DJI OsmoAudio, all housed in an all-in-one storage. It also features an extensive collection of multi-color magnetic front covers to match almost any outfit.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sound and Style Combined: DJI Mic Mini 2 Delivers Upleveled Audio and All-In-One Storage I nuovi DJI Mic Mini - wireless microphone mobile Notizie correlate DJI Mic Mini 2: arriva il microfono che diventa un accessorio di stileLe nuove proposte tecnologiche di DJI per il settore audio vedranno protagoniste estetica e praticità con l’imminente arrivo dei DJI Mic Mini 2. Dji mic 3 a prezzo record per potenziare la creazione di contenutiLa qualità dell’audio rappresenta un elemento cruciale nella produzione video, e i sistemi wireless “tutto in uno” hanno rivoluzionato l’uso sul... Una raccolta di contenuti Si parla di: At MDW 2026, five sensorial rooms explore the bathroom as a transformative space; Troviamo il modo di collaborare, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa. Sound and Style Combined: DJI Mic Mini 2 Delivers Upleveled Audio and All-In-One StorageGoing Beyond Sound, DJI's Compact Wireless Microphone Features Colorful Front Covers To Match Any StyleSHENZHEN, China, April 28, 2026 /PRNewswire/ -- DJI, the global leader in civilian drones ... finanznachrichten.de