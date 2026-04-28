Slot machine forzata e bottino di 600 euro | dopo un mese e mezzo acciuffati in 3

Tre persone sono state fermate e denunciate dai carabinieri di San Prisco dopo un’indagine che ha ricostruito una serie di episodi nel territorio casertano. In particolare, gli uomini dell’Arma hanno scoperto l’uso di slot machine forzate e il furto di circa 600 euro. L’attività investigativa, durata circa un mese e mezzo, ha portato all’identificazione dei responsabili e all’intervento delle forze dell’ordine.

Tre persone sono state bloccate dai carabinieri e denunciate. E' l'esito di un’attività investigativa puntuale e ben coordinata che ha consentito ai carabinieri della Stazione di San Prisco di fare luce su una serie di episodi criminosi avvenuti nei giorni scorsi nel territorio casertano. Al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Video poker e slot machine fuorilegge in un circolo privato, scattano sanzioni per 180mila euroIl presidente del circolo privato, sprovvisto di licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, è stato denunciato per la mancanza della tabella dei... Gioco d'azzardo, slot machine illegali ed evasione in tre bar di Barriera di Milano: maxi-sanzioni per oltre 6 milioni di euro e denunceSono stati in tutto venti gli interventi, frutto di attività investigativa in essere da mesi, condotti dai finanzieri del primo nucleo operativo... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dalla pulizia etnica alle navi da crociera: arrestato criminale di guerra dell'ex Jugoslavia; Tivoli, minori nella sala scommesse: il Questore ordina la chiusura del locale.