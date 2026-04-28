In diverse città si sono verificati momenti di tensione durante le celebrazioni del 25 aprile, con alcuni manifestanti che hanno espresso slogan provocatori. Ora si prepara un’ulteriore mobilitazione in vista del Primo maggio, con gruppi antagonisti che annunciano nuove manifestazioni. La situazione rimane calda, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e le eventuali tensioni che potrebbero emergere nei prossimi giorni.

Dallo scempio del 25 aprile alla mobilitazione per il Primo maggio. Il mondo antagonista incassa il suo tetro successo - la cacciata dello spezzone ebraico e iraniano dalla festa della Liberazione - e con le spalle coperte da una certa «sinistra diffusa», punta al prossimo appuntamento da piegare alle ragioni della lotta e della propaganda: la festa del lavoro. Cacciare la Brigata ebraica tra gli insulti - anche antisemiti - non è stata una «reazione». «Fuori i sionisti dal corteo» era un obiettivo annunciato alla vigilia, e poi un coro che risuonava per le strade di Milano il 25 aprile, anche all'angolo tra corso Venezia e via Senato. Averli cacciati, oggi è un successo da rivendicare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sionisti via, 25 Aprile nostro". E ora fa già paura il 1° Maggio

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