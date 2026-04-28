Scuola e sicurezza il Patronato Inca Cgil premia gli studenti | La tutela inizia dai banchi

In sette città italiane, si sono svolte le premiazioni di studenti che hanno partecipato a iniziative legate alla sicurezza scolastica. Complessivamente, 365 ragazze e ragazzi sono stati premiati durante l’evento, che ha coinvolto diverse scuole e studenti di varie età. Le premiazioni si sono svolte contemporaneamente nelle diverse località, con l’obiettivo di riconoscere l’impegno degli studenti sui temi di sicurezza e tutela all’interno degli ambienti scolastici.

Sono 365 le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte alle premiazioni, previste in contemporanea nelle sette città. Studenti e studentesse hanno realizzato manifesti, video – uno dei formati più popolari – e altri elaborati. Tutti insieme, giovani, docenti, rappresentanti locali e nazionali di sindacato e patronato, per confrontarsi ancora una volta sul diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro e ribadire un messaggio chiaro: la tutela inizia dalla scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Dai banchi di scuola a cuore di Bologna: gli studenti riscrivono la storia dei porticiDisegni, fotografie e laboratori: il progetto che unisce scuole e territorio per valorizzare le architetture simbolo della città e patrimonio Unesco...

Sicurezza online, gli studenti di Casarsa a scuola dai carabinieriI Carabinieri della compagnia di Pordenone hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Casarsa della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Allarme sicurezza a Treviso: denunce di malattie professionali quasi raddoppiate e riconoscimenti in calo; La sicurezza prima di tutto - premiazione concorso Cgil, Flc Cgil e Inca Cgil dedicato alla sicurezza sul lavoro e rivolto alle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali di Potenza - aula magna Istituto Einstein De Lorenzo - Potenza; Todi, inaugurata la nuova sede della Cgil: al centro della città e delle persone.

Cgil-Flc-Inca, premiate 7 scuole su sicurezza sul lavoroRoma, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il Patronato Inca, insieme a Cgil e Flc, la categoria che segue il comparto istruzione premia gli istituti ... iltempo.it

Sicurezza sul lavoro: CGIL, FLC e INCA premiano sette scuole italianeA conclusione di un percorso formativo per 365 studenti, assegnati riconoscimenti nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ... flcgil.it

Patronato Inca Cgil Sassari - facebook.com facebook

25 APRILE 2026 Buongiorno liberazione! Ogni giorno: liberazione quotidiana #25aprile #festaliberazione #resistenza #incacgil #tutelaquotidiana x.com