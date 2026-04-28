Rh negativo | cosa succede quando le cellule materne aggrediscono il feto

Il gruppo sanguigno di una persona può influenzare alcune dinamiche durante la gravidanza, in particolare nel caso di sangue Rh negativo. Quando la madre ha Rh negativo e il figlio Rh positivo, il suo sistema immunitario può riconoscere le cellule del feto come estranee e produrre anticorpi contro di esse. Questo processo può portare a complicazioni se non viene monitorato e trattato adeguatamente durante la gestazione.

Tra i tratti caratteristici di una persona c’è anche il gruppo sanguigno. In base al sistema con il quale lo si classifica (come ricordato dall’ Istituto Superiore di Sanità esistono 47 diversi sistemi per farlo, non uno solo), il gruppo sanguigno può essere di tipo A, B, AB o 0 (Sistema ABO) o Rh positivo o Rh negativo. In quest’ultimo caso la differenza è legata all’assenza o all’assenza dell’antigene D sulla membrana dei globuli rossi. Ma cosa significa, soprattutto in gravidanza quando c’è il problema della compatibilità dei gruppi sanguigni? Facciamo chiarezza. Per una donna in gravidanza con sangue Rh negativo, infatti, la presenza o l’assenza del fattore Rhesus può diventare uno dei dati più importanti di tutta la gestazione.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Rh negativo: cosa succede quando le cellule materne “aggrediscono” il feto Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Rh negativo: cosa succede quando le cellule materne aggrediscono il feto; Rh negativo | cosa succede quando le cellule materne aggrediscono il feto. Rh negativo: cosa succede quando le cellule materne aggrediscono il fetoSe il gruppo sanguigno del feto è diverso da quello della madre, durante la gravidanza potrebbero esserci gravi problemi. Ecco cosa sapere. gravidanzaonline.it