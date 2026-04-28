Rh negativo | cosa succede quando le cellule materne aggrediscono il feto
Il gruppo sanguigno Rh negativo può causare complicazioni durante la gravidanza quando il sangue della madre reagisce contro quello del feto. Questo accade perché il sistema immunitario materno può produrre anticorpi contro le cellule del bambino, se quest’ultimo possiede il fattore Rh positivo. La situazione si verifica soprattutto se si verifica una rottura della barriera placentare, permettendo agli anticorpi di entrare in contatto con il sangue fetale.
Tra i tratti caratteristici di una persona c’è anche il gruppo sanguigno. In base al sistema con il quale lo si classifica (come ricordato dall’ Istituto Superiore di Sanità esistono 47 diversi sistemi per farlo, non uno solo), il gruppo sanguigno può essere di tipo A, B, AB o 0 (Sistema ABO) o Rh positivo o Rh negativo. In quest’ultimo caso la differenza è legata all’assenza o all’assenza dell’antigene D sulla membrana dei globuli rossi. Ma cosa significa, soprattutto in gravidanza quando c’è il problema della compatibilità dei gruppi sanguigni? Facciamo chiarezza. Per una donna in gravidanza con sangue Rh negativo, infatti, la presenza o l’assenza del fattore Rhesus può diventare uno dei dati più importanti di tutta la gestazione.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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