Raif regala un anello di fidanzamento a Ceyda

Da iodonna.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

D urante la settimana, dal lunedì al venerdì, La forza di una donna va sempre in onda alle 16:00 su Canale 5. Nel weekend, l’appuntamento è anticipato: il sabato e la domenica, infatti, sono dedicati alle puntate lunghe, le più attese dai fan. Questa settimana ancora di più, alla luce di quello che si accade proprio oggi, domani e dopodomani. Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile al centro della trama ci sono i festeggiamenti di Capodanno, con una tragedia schivata e una confessione da brividi.  Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Bahar salda il suo debito con Fazilet: le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 28, 39 e 30 aprile, trama episodi.🔗 Leggi su Iodonna.it

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