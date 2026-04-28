Potenza 20 milioni per le strade | la Provincia chiede fondi urgenti

La Provincia di Potenza ha richiesto alla Regione Basilicata un finanziamento di 20 milioni di euro destinati alla riparazione delle strade provinciali. La somma è necessaria per interventi di manutenzione e sistemazione delle arterie stradali che presentano problemi di usura e danni. La richiesta è stata presentata ufficialmente nelle ultime settimane, con l’obiettivo di intervenire prontamente sui tratti più compromessi.

?? Cosa sapere La Provincia di Potenza chiede alla Regione Basilicata 20 milioni per riparare le strade. Senza il trasferimento dei fondi i cantieri per i danni da maltempo restano fermi. La Provincia di Potenza ha trasmesso alla Regione Basilicata la richiesta per il trasferimento immediato di circa 20 milioni di euro, necessari a riparare i danni alla rete viaria provinciale causati dalle recenti precipitazioni intense. Il lavoro tecnico di valutazione è giunto al termine in queste ore, lascian .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, 20 milioni per le strade: la Provincia chiede fondi urgenti Aku membantu bosku yang cantik mengalahkan para pengganggu, dia jatuh cinta padaku!#cdrama#emosi Notizie correlate Maltempo, la Provincia chiede fondi straordinari per le stradeL’ultima ondata di maltempo che ha investito dal 31 marzo al 2 aprile il CentroSud e quindi anche il Sannio ha provocato danni ingenti alle... Frane e strade al collasso, Romoli chiede fondi alla Regione: "Servono 10 milioni di euro"Il bilancio della Provincia non basta per curare le ferite lasciate dal maltempo sulle strade, e palazzo Gentili porta il conto dei danni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Parlamento: il decreto bollette diventa legge; Fotovoltaico residenziale, dal 14 luglio domande al bando da 12 milioni in Sicilia; La Guardia di Finanza scopre frode fiscale da 200 milioni, indagati imprenditori anche a Potenza VIDEO; Decreto Bollette 2026: le misure per le rinnovabili. Potenza, completata la mappatura dei danni alla viabilità provinciale: chiesti 20 milioni alla RegioneLa mappatura dei danni alla viabilità provinciale è stata completata. Servono circa 20 milioni di euro. Chiesto alla Regione Basilicata il trasferimento immediato dei fondi per avviare i cantieri. trmtv.it Camorra, sequestro di beni per 20 milioni ai fratelli PotenzaRoma, (askanews) – Ammonta ad oltre 20 milioni di euro il valore dei beni sequestrati tra Napoli, Milano e la Svizzera dagli uomini della Dia di Napoli ai fratelli Potenza, imprenditori napoletani ... affaritaliani.it RE COVIELLO RESTA SUL TRONO DELLA SUA CITTÀ POTENZA– Il potente rombo del Tricolore Formula Challenge ha risuonato ieri nel cuore della Lucania, nel capoluogo di regione più alto d’Italia, sullo spettacolare tracciato di oltre sette chilometri del facebook Potenza, ex governatore lucano Vito De Filippo (Pd) candidato a sindaco di Sant'Arcangelo x.com